« Le 8 avril, l’association Europa Nostra publiait une liste des « sept monuments et sites les plus menacés » d’Europe en 2021. Parmi eux, le monastère serbe orthodoxe de Visoki Dečani au Kosovo, l’un des plus importants de l’orthodoxie serbe ». Suite de l’article.

Intégralité de l’information et source de la photographie : Solidarité Kosovo