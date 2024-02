Le Mont Athos sur le projet de loi sur le  des couples de même sexe : « C’est un grand crime »

La suite de l'article est réservée aux abonnés d'Orthodoxie.com! Pour accéder à un nombre illimité d'articles complets, veuillez : S'abonner Se connecter Déjà connecté ? Veuillez cliquer ici pour rafraîchir la page.

Communiqué de la réunion extraordinaire de la double synaxe du Mont Athos tenue le 8 février 2024 « À l’occasion du dépôt du projet de loi “Égalité dans le mariage civil. Amendement du Code civil et autres dispositions” pour adoption par le Parlement grec, les 40 higoumènes et représentants des saints Monastères du Mont Athos se sont réunis à Karyès, aujourd’hui 8 février 2024, et en raison de la gravité majeure