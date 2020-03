Le Patriarcat de Constantinople a décidé de fermer les églises relevant de sa juridiction dans le monde entier

du 11 mars de cette année, après consultation des hiérarques du Trône, à Constantinople, communique ce qui suit : Le Patriarcat de Constantinople, suite à la consultation des hiérarques du Trône œcuménique du 18 mars 2020, a publié le communiqué suivant : « Étant donné que la crise du coronavirus continue à l’échelle mondiale et, en outre, s’accroît, le Patriarcat œcuménique suit la situation avec un sens élevé de sa responsabilité à l’égard des fidèles et envers tous les hommes sans exception, et pour faire suite à son communiqué ce qui suit :

1) Le Patriarcat répète avec insistance son appel à tous à limiter au minimum leurs sorties et leurs déplacements et à rester dans leurs domiciles, pour leur propre protection et celle du public dans son ensemble.

2) Il loue l’esprit de sacrifice avec lequel travaillent les responsables dans le domaine de la santé et exprime sa gratitude, tant pour leurs efforts surhumains et épuisants afin d’aider leurs semblables souffrants, que pour le danger qu’ils courent consciemment en étant en contact avec les personnes infectées par le virus covid 19.

3) Il souligne la nécessité pour tous d’obéir aux décisions et aux consignes des autorités sanitaires compétentes pour le bien commun.

4) Pour faire suite aux décisions à ce sujet qui ont déjà été prises par certains diocèses du Trône œcuménique, est généralisée pour tous ses diocèses la décision ecclésiale et l’ordre de suspendre tous les offices, manifestations et cérémonies religieuses et ce dès aujourd’hui jusqu’à fin mars, à l’exception de la prière personnelle des chrétiens dans les églises qui resteront ouvertes comme jusqu’à maintenant.

Cette interdiction sera revue plus tard en fonction du développement de la pandémie provoquée par le virus.

5) Dans tous les monastères patriarcaux et stavropégiques, les offices seront célébrés normalement par leurs communautés monastiques. Toutefois, les pèlerins du monde extérieur ne seront pas acceptés.

6) Dans ces conditions, les bureaux patriarcaux du Phanar seront fermés jusqu’à nouvel avis ».

Au Phanar, le Patriarche œcuménique et le clergé de la Cour patriarcale accompliront les offices prescrits et prieront pour le monde entier et la fin rapide de l’épreuve ».

