Le Saint-Synode du Patriarcat de Constantinople a pris la décision historique de permettre aux prêtres de se remarier, indique le site Romfea. Un texte officiel sera rédigé par le patriarche Bartholomée précisant les conditions permettant aux prêtres de se marier une seconde fois.

Selon le communiqué, seuls les prêtres veufs seront autorisés à se remarier, ainsi que ceux qui ont été abandonnés par leur épouse, et ce après un examen minutieux au cas par cas par une commission du Saint-Synode. Par contre les prêtres désireux de contracter un second mariage en quittant leur épouse ne seront en aucun cas autorisés à se remarier.

