Regardez « La Philocalie – l’amour de la beauté » sur la chaîne YouTube de France 2

Le dernier documentaire « La Philocalie – l’amour de la beauté » est déjà disponible sur cette chaîne. L’une des richesses de la tradition orthodoxe réside dans la Philocalie, un corpus de textes s’étendant du 4e au 18e siècle qui constitue une véritable bibliothèque spirituelle et ascétique. Le mot Philocalie signifie étymologiquement « amour de la beauté », la source de toute beauté étant Dieu. Cette anthologie de textes des Pères ascétiques est considérée comme un véritable manuel de déification et de vie spirituelle, aussi bien pour les moines que pour les laïcs.

Vassa Kontouma, Stefan Stroïa, Yvan Koenig, le père Marc-Antoine Costa de Beauregard et Bertrand Vergely expliquent ce qu’est la Philocalie, quelle est sa genèse, quels sont ses auteurs et leur enseignement, et comment vivre aujourd’hui selon ces préceptes.