L’Église orthodoxe russe a appelé les fidèles à prier pour la résolution de l’actuel affrontement militaire et politique autour de la Syrie entre la Russie et les États-Unis. « Je conseille à tous de prier afin que le Seigneur donne la sagesse à ceux qui sont au pouvoir, afin qu’ils ressentent leur responsabilité pour le sort de leurs peuples et de toute l’humanité. À prier afin que les dirigeants des superpuissances s’assoient sans tarder à la table des négociations. Aujourd’hui, la menace pèse non seulement sur la Syrie, mais sur le monde entier. Chaque homme sur la planète doit faire tout ce qui dépend de lui, afin d’éviter la tragédie d’une troisième guerre mondiale », a déclaré samedi dernier le métropolite de Volokolamsk Hilarion au correspondant de l’agence « Interfax Religion ». Selon ses paroles, le monde s’est transformé, il y a longtemps déjà, en « baril de poudre ». Le métropolite a rappelé la crise de Cuba en 1962, qui a frôlé la guerre nucléaire, et l’événement moins connu de 1983, lorsque le système d’information de l’une des bases militaires russes avait notifié erronément une attaque nucléaire. « Si, à ce moment, le lieutenant Stanislav Petrov, qui commandait la base, avait cru les données de l’ordinateur et communiqué à son commandement le prétendu lancement de missiles depuis le territoire des USA, une attaque aurait été déclenchée en « représailles ». Or, Petrov n’a pas agi selon les instructions, mais selon ce que lui dictait son cœur. Il en a résulté que des millions de vies ont été sauvées. Mais tout aurait pu se dérouler autrement, si une autre personne s’était trouvée à sa place », a affirmé le métropolite. Les deux incidents, selon celui-ci, montrent la fragilité du monde dans lequel nous vivons. « Aujourd’hui aussi, un simple hasard peut amener non pas simplement à la mort de millions de personnes, mais à la disparition totale de la vie dans le monde », a mis en garde le métropolite. Il a appelé à ne pas oublier les « leçons terribles » de la Première Guerre mondiale, dans laquelle chaque pays espérait régler ses problèmes, mais aucun d’entre eux n’a été victorieux. Au contraire, la guerre a amené au pouvoir ces forces mêmes qui, vingt ans après, ont déchaîné une nouvelle guerre, encore plus sanglante et violente. « Nous ne devons pas permettre une troisième guerre mondiale. Aussi, toutes initiatives pacificatrices sont importantes, lesquelles peuvent émaner tant des leaders politiques que religieux, ainsi que de simples fidèles. Si nous ne pouvons aider en actes, aidons par la prière » a ajouté le métropolite Hilarion. Pour ce qui concerne les chrétiens, ils doivent, selon ses paroles, espérer en Dieu et en Sa miséricorde. « L’Église prie lors de chaque office pour ‘la paix du monde entier’ et croit que cette prière ne restera pas non entendue », a conclu le hiérarque.

