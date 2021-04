Le Patriarcat de Roumanie a aidé près de 32 000 enfants par son programme scolaire

Près de 32 000 enfants ont bénéficié du programme de l’Église orthodoxe roumaine « Choisissez l’école ! ». Ce programme leur procure des fournitures scolaires, des cours, des activités et autres. La dernière édition, mise en place dans six départements de Roumanie durant les six dernières années, a aidé 2934 enfants. La prochaine édition, pour […]

