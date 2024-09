Le Patriarcat de Roumanie a pris acte avec regret et tristesse du fait que les offices en langue roumaine ne peuvent plus avoir lieu dans la chapelle des métropolites de Bucovine, lesquels ont parlé et officié en roumain, et est solidaire des Roumains orthodoxes de Tchernovtsy qui sollicitent la réouverture de la chapelle historique respective pour la célébration en langue roumaine. « Bien que les clercs et les fidèles roumains de

La suite de l'article est réservée aux abonnés d'Orthodoxie.com! Pour accéder à un nombre illimité d'articles complets, veuillez : S'abonner Se connecter Déjà connecté ? Veuillez cliquer ici pour rafraîchir la page.