Le Patriarcat œcuménique, en date du 30 mai 2018, a publié le communiqué suivant :

« Le Saint-Synode, réuni aujourd’hui sous la présidence de Sa Toute-Sainteté [le Patriarche oecuménique], a examiné la demande de l’Église schismatique de Skopje, laquelle est également soutenue par la lettre du premier ministre de l’Ancienne république yougoslave de Macédoine (ARYM), S. Exc. M. Zoran Zaev, à savoir que le Patriarcat œcuménique prenne l’initiative du retour de cette Église dans la canonicité, sous le nom d’Archevêché d’Ohrid. [Le Saint-Synode] a décidé de se saisir de cette initiative et de faire le nécessaire sous les conditions intangibles des compétences et prérogatives historico-canoniques du Trône primatial du Patriarcat œcuménique ».

Source

This post is also available in: English (Anglais)