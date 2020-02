Le Patriarcat œcuménique reçoit une délégation du Patriarcat de Jérusalem et maintient son refus de participer à la réunion des Primats orthodoxes à Amman

« Le vénérable Centre de l’Église primatiale de Constantinople a reçu la visite aujourd’hui, le samedi 15 février, à midi, d’une délégation du Patriarche de Jérusalem, constituée des métropolites Hésychios de Capitolia et Timothée de Bostra, Exarque du Saint-Sépulcre, ainsi que de l’archevêque d’Anthina Nectaire, représentant du Saint-Sépulcre à Constantinople. La délégation du Patriarcat de Jérusalem a été reçue par sa Toute-Sainteté le patriarche Bartholomée. À la rencontre étaient présents les membres du Saint-Synode, lequel avait achevé ses sessions du mois de février, ainsi que le métropolite d’Adrianoupolis Amphiloque, directeur du bureau de représentation du Patriarcat œcuménique à Athènes. Les représentants du Patriarcat de Jérusalem ont informé Sa Toute-Sainteté et les hiérarques du Synode au sujet de l’initiative de Sa Béatitude leur patriarche de convoquer une rencontre des Primats orthodoxes à Amman, au sujet duquel une longue conversation a eu lieu. Le Patriarcat œcuménique a réitéré avec force sa position déjà connue sur cette initiative de l’Église de Sion, pour laquelle celle-ci n’a pas de compétence, et dont les représentants ont exprimé les vues et donné des explications. Ces derniers ont transmis la salutation fraternelle et un présent de Sa Béatitude [le patriarche de Jérusalem], accompagné de sa lettre au patriarche œcuménique ».

