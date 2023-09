Le patriarche bartholomée a célébré la liturgie en la cathédrale d’helsinki (vidéo)

La suite de l'article est réservée aux abonnés d'Orthodoxie.com! Pour accéder à un nombre illimité d'articles complets, veuillez : S'abonner Se connecter Déjà connecté ? Veuillez cliquer ici pour rafraîchir la page.

Le dimanche 10 septembre, le patriarche œcuménique Bartholomée a célébré la Liturgie en la cathédrale de la Dormition à Helsinki. Il était assisté de l’archevêque d’Helsinki et de toute la Finlande Léon, des métropolites Athénagoras de Kydonia, Bessarion d’Espagne et du Portugal et Grégoire de Péristérion, Arsène de Kuopio et de Carélie, Élie d’Oulu et de plusieurs prêtres et diacres. On peut visionner la Liturgie ci-dessous : Source