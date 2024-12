Le patriarche Bartholomée a présidé la fête patronale de l’église Saint-Alypios à Antalya

Sa Toute-Sainteté le patriarche œcuménique Bartholomée, le lundi 9 décembre 2024, a présidé la divine Liturgie pour la fête de Saint Alypios, selon le calendrier julien, en l’église de la métropole de Pisidie, qui célèbre cette année le 180ème anniversaire de sa construction. Outre le patriarche et les célébrants, étaient présents à l’office Mgr Ambroise d’Eudociade, évêque-vicaire de la métropole de Pisidie, le clergé du diocèse, les clercs hétérodoxes exerçant leur ministère dans la région, Son Excellence M. Oleksandr Voronine, consul d’Ukraine à Antalya, et un nombre assez important de fidèles d’origine grecque, russe, ukrainienne, bulgare, roumaine, géorgienne et turque, du troupeau multinational de l’Église locale.

Dans son homélie, Sa Toute-Sainteté a fait référence au saint honoré ce jour et, entre autres, au respect des anciens habitants d’Antalya pour S. Alypios, ce qui les avait amenés à ériger une église en son honneur : « Alypios, qui à l’extérieur était corporellement un être frêle, est devenu un imposant pilier de granite de la foi et de vertu! Les chrétiens l’aimaient, le respectaient et l’honoraient comme un saint alors qu’il était encore vivant ! Pendant des siècles, sa renommée émut les fidèles, de sorte qu’ici aussi, cette vénérable église fut érigée en son honneur par les pieux habitants d’Antalya, il y a cent quatre-vingts ans, juste au moment où notre vénérable école théologique était en construction à Halki, malheureusement encore involontairement fermée.

L’église a été fondée le 1er août 1843 et achevée le 7 mai 1844. Éternelle et bénie soit la mémoire des pieux fondateurs. Quatre-vingts ans après, à cause de la catastrophe [d’Asie mineure, ndt], l’église fut réduite au silence et cessa de fonctionner, également pendant quatre-vingts années entières ! Mais, la Dextre toute-puissante de Dieu a fait um miracle impressionnant ces dernières années et voici que la maison de saint Alypios est à nouveau ouverte, rénovée depuis ses fondations, et toujours adaptée, elle abrite les chrétiens d’Antalya et leur culte liturgique et relie de manière sanctifiante le présent avec le passé et l’éternité, les vivants avec les morts et ceux qui naîtront, ceux qui sont ici avec ceux qui, il y a un siècle, ont été déracinés, la terre avec le ciel ! Éternelle soit la mémoire de celui qui a travaillé dur pour la résurrection de l’histoire éteinte de Pisidie et la réacquisition et la restauration de cette sainte église, le défunt métropolite de Pisidie Mgr Sotirios, le missionnaire de Corée. Dans sa vieillesse, avec un zèle juvénile, il a travaillé ici aussi, avec générosité, dans cet ancien berceau du christianisme, et avec l’aide de Dieu, la direction de l’Église Mère et le concours de nombreuses personnes, nôtres et extérieures, il est devenu le serviteur du miracle que nous vivons aujourd’hui. Puisse-t-il par l’intercession de l’icône de la Mère de Dieu de Pisidie, de saint Alypios et de tous les saints de Pisidie, Sidé et Antalya, avec d’abord l’apôtre coryphée Paul, avoir une riche récompense du Seigneur pour ses labeurs et ses luttes sur la Terre des Vivants ! » a déclaré le patriarche, qui a souligné ensuite : « L’Église Mère veille constamment et s’occupe avec beaucoup d’amour de la métropole gardée de Dieu de Pisidie, comme de tous ses enfants.

Elle a déjà confié le flambeau du pastorat de l’Église locale et la responsabilité de sa stabilité et de sa croissance aux dignes mains de Son Éminence le métropolite de Pisidie, Mgr Job, éminent universitaire et hiérarque expérimenté, qui, avec son évêque-vicaire Son Excellence Mgr Ambroise, expérimenté lui-aussi et travailleur dévoué de l’Église, avec leurs bons collaborateurs les prêtres, servent fidèlement et de façon sacrificielle le plérôme multiethnique et multilingue du Christ de de ce diocèse de notre trône œcuménique. Et assurément, comme le souligne l’illuminateur du lieu l’apôtre Paul, « il n’y a en Christ ni Juif, ni Grec », donc ni Russe, ni Ukrainien, ni Géorgien, ni Serbe, ni Roumain, ni aucun autre, « tous vous êtes un en Jésus-Christ ». Tous les chrétiens orthodoxes bénis d’Antalya, indépendamment de l’origine nationale et de l’expression linguistique, vous êtes, mes chers, un seul troupeau du Christ, sous un seul pasteur et un seul évêque, un seul corps, une seule âme, une seule communauté et une seule présence ecclésiales. Loin de vous soit la tentation des discriminations ethniques, qui divisent et déchirent l’Église ! Vous êtes un petit troupeau, au milieu d’un environnement non chrétien. Un petit levain. Luttez ensemble avec votre Archipasteur, votre Évêque et vos Prêtres, pour rendre chaque jour un bon témoignage de Jésus-Christ à tous. Sanctifiez-vous liturgiquement, aussi régulièrement et aussi densément que vous le pouvez, dans votre église comblée de grâce divine de saint Alypios, et vivez le Mystère surnaturel de l’Église. Nous savons que la divine Liturgie est célébrée ici quotidiennement. C’est la plus grande bénédiction pour vous et ce lieu. Le Seigneur et la Mère de Dieu et tous nos Saints seront heureux de vous voir ensemble fraternellement et paisiblement dans un culte commun et spirituel. Ils seront heureux de ressentir que « vous sentez l’encens », pour ainsi dire. N’oubliez pas qu’ici vous êtes comme « le sel de la terre » et « une ville située sur une montagne ». Vous devez être un brillant exemple de moralité et de vertu, les travailleurs de bonnes et saintes œuvres d’humanité et d’amour, de sorte que voyant votre chemin et votre manière de vivre, ceux de l’extérieur voient un exemple et que le saint nom de Dieu soit glorifié. À cette occasion, nous exprimons nos remerciements chaleureux et reconnaissants aux honorables Autorités étatiques et municipales de la ville et de la région pour la possibilité qu’elles nous ont donnée de restaurer l’église et pour qu’elle soit aujourd’hui un signe lumineux de la Culture et du culte religieux, un lieu de paix et de solidarité. Leur attitude favorable honore la Turquie contemporaine ! ».

Le patriarche a ensuite adressé des salutations en langue turque.

Auparavant, S.E. le métropolite Job de Pisidie s’est adressé au patriarche, souhaitant à celui-ci à nouveau la bienvenue dans la ville d’Attale [fondateur d’Antalya] et de l’apôtre Paul, puis il a évoqué l’histoire de l’église : « Assurément, ce n’est pas un hasard si la seule Église orthodoxe en service à Antalya est honorée au nom de saint Alypios. Ce n’est certainement pas un hasard si cette église a été non seulement sauvée, mais aujourd’hui, grâce à Votre Toute-Sainteté, elle constitue le centre de la vie et du témoignage orthodoxes dans la ville bénie d’Antalya. Ce n’est certainement pas un « hasard », mais un « moment » béni, que l’on fête et que l’on honore aujourd’hui, sous la présidence de son nouveau « fondateur », Votre Très-Divine Sainteté, le 180e anniversaire de la construction par les premiers fondateurs, Eustratios, Kyriakos, Ephrem et Dimitrios les Danielidès d’éternelle mémoire, de ce sanctuaire sacré de saint Alypius le Kionite. Cette Église sainte et orthodoxe est la seule qui ait survécu des dix glorieuses églises de la ville. Et elle a été acquise grâce à Votre assistance, vous notre Patriarche, avec la sollicitude et la supervision affectueuse de mon défunt prédécesseur Sotirios d’éternelle mémoire et au sujet de l’apport duquel non seulement les cœurs des fidèles mais aussi les pierres de cette sainte Métropole crient et à qui la gratitude de nous tous est inexprimable. La ville d’Antalya « baignée du sang des héros et des martyrs » et la Sainte Métropole de Pisidie, le clergé et le peuple, nous vous accueillons dans la présence orthodoxe renaissant de ses cendres de cette sainte église, où « la tristesse a cessé « et la « malédiction est détruite » et où est célébré l’office, qui a été racheté à un grand prix spirituel et matériel, grâce aux sacrifices de nombreux membres du Centre sacré de l’Orthodoxie et de Vous-même personnellement, Votre Toute-Sainteté.»

Après le renvoi de l’office, Sa Toute-Sainteté a exécuté un trisagion pour le repos de l’âme du défunt métropolite de Pisidie Sotiriou (Trambas), puis un petit événement musical a eu lieu en l’honneur de Sa Toute-Sainteté, exécuté par les enfants du catéchisme et les membres du chœur de l’église. Immédiatement après, Sa Toute-Sainteté s’est rendu à l’évêché, où il a célébré la bénédiction des locaux, après leur rénovation complète.

omme l’a souligné le métropolite de Pisidie dans son discours, le bâtiment rénové constituera le centre spirituel de la vie et du témoignage de l’Église orthodoxe. « Bénissez, Votre Toute-Sainteté, notre œuvre et ses contributeurs, bienfaiteurs et donateurs connus et anonymes qui ont contribué à l’exécution de cette œuvre. Vous nous avez tous bénis, archipasteur, saint clergé, et pieux peuple orthodoxe de toutes nationalités. Priez pour que notre travail se poursuive avec sérénité et succès et sans obstacle. Les problèmes survenus récemment sont connus de Votre Toute-Sainteté. Vous avez commémoré nos pères et frères défunts sur les traces desquels nous cheminions. Nous vous assurons que nous poursuivrons notre lutte et notre ministère de toutes nos forces. Vous avez béni par la sainte cérémonie ce lieu historique d’offrande et de témoignage de notre Nation et en général des Orthodoxes. Renforcez-nous par vos prières et votre bénédiction patriarcales et paternelles », a déclaré le métropolite Job. Dans sa réponse, Sa Toute-Sainteté a exprimé sa satisfaction patriarcale à l’archipasteur, à son évêque vicaire et à tous leurs collaborateurs pour leur ministère et leur travail multidimensionnel.

