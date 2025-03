Le patriarche Bartholomée exprime sa solidarité avec l’Église d’Antioche face à la violence en Syrie

Sa Toute-Sainteté le patriarche œcuménique Bartholomée et les évêques membres du Saint et Sacré Synode, à l’occasion des récents événements tragiques de violence en Syrie et de l’appel commun lancé par Sa Béatitude le patriarche d’Antioche Jean et deux primats d’autres Églises chrétiennes en Syrie, expriment, par leur lettre à Sa Béatitude Jean, le soutien unanime et fraternel du Trône œcuménique envers lui, la hiérarchie qui l’entoure et l’ensemble des fidèles de son Église historique, ainsi qu’envers tous les chrétiens de Syrie.

La lettre exprime le souhait que cesse immédiatement tout acte de violence et d’effusion de sang, que la paix sociale soit préservée dans ce pays éprouvé, que les civils soient protégés, ainsi que les membres de toutes les communautés religieuses et ethniques.

« Les très tristes pertes de vies humaines, les cruautés, les persécutions violentes contre la population chrétienne, ainsi que d’autres minorités religieuses et ethniques, témoignent de l’impasse dans laquelle se retrouvent personnes et peuples lorsque la paix et la justice ne prévalent pas. Il était destiné à Votre Béatitude bien-aimée et à Votre Très Sainte Église de vivre récemment aussi ce douloureux martyre, subissant calamités et souffrances.

Toujours, mais particulièrement en temps de tempêtes et d’afflictions, l’Église de Constantinople et nous personnellement sommes présents de toute âme et de tout esprit auprès de Votre Béatitude, des frères hiérarques qui l’entourent, du clergé et du peuple orthodoxe béni et aimé, dans un amour très profond et sincère et dans une prière fervente au Seigneur de miséricorde, de consolation et de compassion, soutenant le bras honorable de Votre Charité », note, entre autres, Sa Toute-Sainteté, et il poursuit :

« C’est pourquoi, suivant avec angoisse de cœur ce qui se passe en Syrie, et animés de sentiments fraternels et solidaires envers Votre Béatitude très estimée, nous exprimons par décision synodale la plus profonde sympathie du Patriarcat œcuménique et de notre Modestie, vous transmettant l’expérience permanente de la Grande Église du Christ, qui est aussi Votre expérience : « Que votre cœur ne s’effraie point et ne se trouble point » (cf. Jean 14, 27-28), car celui qui vous a appelés à cet appel « a vaincu le monde » (cf. ibid. 16, 33).

Dans cet esprit, nous avons exhorté le clergé et le peuple de toutes les Provinces du Vénérable Trône œcuménique à travers le monde à intensifier leurs prières au Prince de la Paix et Dieu d’Amour afin qu’il protège nos frères chrétiens et la population civile de Syrie en général. En même temps, nous avons exprimé le souhait que les dirigeants du pays interviennent pour empêcher de nouvelles effusions de sang et pour protéger les membres de toutes les communautés qui s’y trouvent. »

Il est rappelé que Sa Toute-Sainteté, qui exprime toujours et à chaque occasion l’intérêt vigilant du Patriarcat œcuménique pour les chrétiens du Moyen-Orient, avait soulevé la question de la situation des chrétiens de Syrie lors de sa rencontre, en décembre dernier, avec Son Excellence le président de la République turque, M. Recep Tayyip Erdoğan. Lors de cette rencontre, Sa Toute-Sainteté avait demandé au président d’user de toute son influence pour protéger la vie et la sécurité des chrétiens et de toutes les minorités de Syrie, faisant également référence aux liens historiques étroits entre le Patriarcat œcuménique et le Patriarcat d’Antioche.

