Le patriarche Bartholomée : « Nous avons la conscience tranquille »

« L’Église est un organisme vivant, aussi, sous mon patriarcat, il n’y a pas eu que des événements agréables, mais aussi désagréables » a souligné le patriarche œcuménique Bartholomée en l’église Saint-Georges d’Edirnekapı, à Istanbul, où il présidait l’office. Le patriarche a poursuivi : « Le plus désagréable a été ce qui s’est produit dans la vie de l’Église-mère, de la part d’autres Églises sœurs, qui ont reçu des bienfaits du Patriarcat œcuménique. C’est ainsi que nous faisons face aujourd’hui à une situation désagréable avec le Patriarcat de Moscou, à l’occasion du problème ukrainien ». « Le Patriarcat œcuménique et nous, ses humbles serviteurs, nous avons la conscience tranquille, car nous faisons simplement notre devoir. Nous sauvegardons et protégeons les droits et privilèges canoniques qu’ont donnés les conciles œcuméniques à l’Église de Constantinople » a ajouté le patriarche. Concernant la question ukrainienne, celui-ci a souligné : « Pour ce qui concerne le problème récent en Ukraine, nous n’avons rien fait de différent et rien de plus que ce qu’a fait le Trône en accordant l’autocéphalie à tant et tant d’autres Églises pendant les années et les siècles passés ». « Nous sommes reconnaissants à l’Église de Grèce pour le bon exemple qu’elle a donné à d’autres Églises, en reconnaissant et en entrant en communion avec la 15ème Église autocéphale nouvellement créée, celle d’Ukraine », a précisé le patriarche. Se référant à la lettre irénique de l’archevêque d’Athènes Jérôme au métropolite Épiphane, le patriarche a déclaré : « J’ai lu la lettre du frère Jérôme et j’ai été ému. Nous attendons la suite de la part d’autres Églises sœurs, laquelle se produira, quoi qu’il en soit ». « Nous dépasserons les choses désagréables, nous obtiendrons les agréables, nous serons reconnaissants au Seigneur et poursuivons la route qu’Il a tracée pour l’Église du premier trône » a conclu le patriarche Bartholomée.

Source : Romfea