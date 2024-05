Le patriarche œcuménique Bartholomée a reçu, le samedi 18 mai 2024, une importante délégation de hiérarques, de membres du clergé et de pèlerins laïcs de l’Église de Bulgarie, dirigée par le métropolite Nicolas de Plovdiv. « Nous vivons une époque difficile où le témoignage de l’Église orthodoxe est plus que jamais nécessaire et, pour ce témoignage, nous avons besoin d’unité et d’amour pour être crédibles. À cet égard, je répète

