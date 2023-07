Le patriarche Cyrille informe les leaders religieux et internationaux de la persécution du vicaire de la Laure des Grottes de Kiev

La suite de l'article est réservée aux abonnés d'Orthodoxie.com! Pour accéder à un nombre illimité d'articles complets, veuillez : S'abonner Se connecter Déjà connecté ? Veuillez cliquer ici pour rafraîchir la page.

Le patriarche Cyrille s’est adressé à des personnalités religieuses et à des représentants d’organisations internationales au sujet de la persécution du vicaire de la Laure des Grottes de Kiev. Le 15 juillet 2023, le patriarche Cyrille s’est adressé aux primats des Églises orthodoxes locales, à un certain nombre de personnalités religieuses et à des représentants d’organisations internationales pour leur faire part de la persécution du métropolite Paul de Vyshgorod et