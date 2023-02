Le patriarche d’alexandrie a terminé sa visite pastorale au kenya

La suite de l'article est réservée aux abonnés d'Orthodoxie.com! Pour accéder à un nombre illimité d'articles complets, veuillez : S'abonner Se connecter Déjà connecté ? Veuillez cliquer ici pour rafraîchir la page.

Le dimanche 19 février 2023, la Divine Liturgie patriarcale a été célébrée sous la présidence de Sa Béatitude le Pape et Patriarche d’Alexandrie Théodore II, en l’église Saint-apôtre-Luc dans le diocèse de Nyeri. Ont concélébré les métropolites Jérôme de Kampala, Innocent du Burundi et du Rwanda, l’évêque Daniel d’Axoum, et les évêques Néophyte d’Eldoret, Silvestre de Jinja , Nectaire de Gulu et Panarète de Nyeri. Le clergé et un grand nombre de fidèles orthodoxes ont accueilli Sa