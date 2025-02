Le jeudi 20 février 2025 au matin, Sa Béatitude le pape et patriarche d’Alexandrie et de toute l’Afrique Théodore II s’est rendu de la ville de Luweero à Gulu, siège de l’évêché de Gulu, accompagné du métropolite Jérôme de Kampala et du député orthodoxe Théodore Ssekikubo.À l’héliport de la ville, Sa Béatitude et sa suite ont été accueillis par l’évêque Nectaire de Gulu, le maire de la ville, les autorités

La suite de l'article est réservée aux abonnés d'Orthodoxie.com! Pour accéder à un nombre illimité d'articles complets, veuillez : S'abonner Se connecter Déjà connecté ? Veuillez cliquer ici pour rafraîchir la page.