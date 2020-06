Le patriarche d’Alexandrie Théodore II a béni la nouvelle chapelle dans les catacombes du Caire

Les anciennes catacombes se trouvant sur le site où le Christ a vécu avec Sa Très Pure Mère et S. Joseph pendant trois ans, au Caire, ont été bénis et rouverts le 8 juin 2020, et la sainte Liturgie y a été célébrée. Le Patriarcat d’Alexandrie avait décidé, il y a quelques mois, de rénover les catacombes Saint-Georges. Le pape et patriarche d’Alexandrie Théodore II a béni les lieux rénovés et consacré la nouvelle chapelle dédiée à S. Phanourios située dans les catacombes, plusieurs mètres sous terre. « Un rêve est devenu réalité aujourd’hui » a déclaré le patriarche durant l’office, mentionnant qu’après la rénovation de la Rotonde Saint-Georges, il était temps de s’occuper des catacombes, qui rappellent la terrible période des persécutions dans l’Église chrétienne primitive. Les catacombes sont situées sous la rotonde, qui fait partie du monastère patriarcal Saint-Georges sur le lieu duquel, selon la tradition de l’Église, S. Georges a été martyrisé, et où la Sainte Famille passa trois ans avec le Christ Enfant. « Ici, dans la nouvelle chapelle des catacombes Saint-Georges de la vieille ville du Caire, la sainte Liturgie a été entendue à nouveau aujourd’hui pour la première fois, prouvant le caractère éternel du monastère, donnant un message d’amour et de paix à tous les peuples » a déclaré le patriarche Théodore, qui a chaleureusement remercié le président égyptien Abdel Fattah al-Sissi pour son soutien indéfectible au Patriarcat d’Alexandrie. On peut visionner dessous des extraits de la cérémonie de consécration de la chapelle, avec ici (0.36) l’ouverture des portes avec les paroles « Qui est ce Roi de gloire ? Le Seigneur des Puissances, c’est Lui le Roi de gloire » et ici (2.51) la consécration de l’Autel, avec la déposition des reliques dans celui-ci, et le versement du saint myron, tandis que l’on chante « Qu’éternelle soit la mémoire des fondateurs de cette sainte église ».

