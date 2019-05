Dans le cadre de la conférence du clergé de Bucarest et d’Ilfov, le patriarche Daniel a présenté une série de propositions concrètes pour l’amélioration de la situation actuelle du village roumain. Les propositions du patriarche concernent différentes activités et domaines :

1. Jumelage des paroisses les plus aisées du milieu urbain avec les paroisses les plus pauvres du milieu rural, afin d’offrir un soutien fraternel spirituel (encouragement) et matériel (financier, alimentaire, vêtements, matériaux de constructions pour l’église, la maison paroissiale et pour les activité socialo-pastorales)

2. Organisation de bibliothèques par le don de livres

3. Octroi de bourses aux élèves intelligents et appliqués des villages afin qu’ils puissent continuer l’école en milieu rurale et ensuite, éventuellement, en milieu urbain.

4. Achat, rénovation et équipement des maisons villageoises ayant un jardin, par des paroisses urbaines, afin d’être utilisées comme maisons de vacances et de développer les activités en faveur des villages.

5. Encouragement et aide concrète des villages pour garder et honorer la mémoire des ancêtres par l’entretien des cimetières, les croix des héros, et aussi par la fourniture d’informations en vue de rédiger des monographies pour chaque village roumain aujourd’hui.

6. Organisation de camps de jeunes dans les villages, en vue d’effectuer des pèlerinages, des activités culturelles, socialo-caritatives et écologiques en milieu rural, en collaboration avec les prêtres du village et les autorités locales.

7. Encouragements aux jeunes à développer des projets économiques attractifs en milieu rural, tels que des fermes familiales rentables (zootechnie, légumes, fruits, apiculture, etc.).

Les travaux de la conférence pastorale missionnaire semestrielle de printemps du clergé de l’archevêché de Bucarest, s’est déroulée dans le contexte de la manifestation « 2019 – Année solennelle du village roumain » et ont été présidés par le patriarche de Roumanie. L’événement a eu lieu au palais patriarcal de la capitale, en présence des évêques vicaires Barlaam de Ploieşti, Jérôme de Sinaia et Timothée de Prahova. Plus de 800 membres du clergé des doyennés de la capitale et du district d’Ilfov, dont des aumôniers des institutions caritatives (hôpitaux, établissements sociaux), des aumôniers des écoles et des armées, des prêtres chargés des cimetières d’État. Dans l’allocution qu’il a prononcée à cette occasion, le patriarche a évoqué de la spiritualité du village roumain, ainsi que de la situation actuelle de celui-ci. « Aujourd’hui, le village roumain est d’une certaine façon crucifié entre l’idéalisation nostalgique et l’abandon pratique, entre l’identité traditionnelle et la survie précaire ». « Les zones rurales de Roumanie couvrent 87,1% du territoire du pays ; approximativement 45.7% de la population du pays vit en milieu rural », a déclaré le primat. « Le potentiel agricole de la Roumanie est très élevé, mais la terre n’est pas cultivé de façon efficace. Un pays avec une terre riche, mais avec beaucoup de paysans pauvres ! Beaucoup de terrains agricoles, mais émiettés, beaucoup d’espoir mais peu de moyens de travailler efficacement et de valoriser la récolte obtenue ». « Dans de nombreux villages de Roumanie est pratiquée une agriculture de survie, tandis que certains villages sont très dépeuplés, voire abandonnés, ils disparaissent lentement de la carte de Roumanie » a conclu avec préoccupation le patriarche. Des conférences thématiques ont suivi. À la fin de la réunion a eu lieu la projection d’un film documentaire sur le village roumain réalisé par Trinitas TV. La conférence avait été précédée de la divine liturgie et d’un office d’intercession, célébrés en la cathédrale « Saint-Spyridon-le-Nouveau » par l’évêque vicaire patriarcal Barlaam de Ploieşti, en présence des prêtres participants à la conférence.

Source (dont photographie) : Basilica