« Votre Sainteté/Éminence, Le Christ est ressuscité ! La Sainte Fête de la Résurrection du Seigneur Jésus-Christ est notre assurance que, même au milieu de la mort et de la souffrance, Dieu peut offrir la vie éternelle et la lumière aux hommes. La résurrection du Christ Seigneur donne un sens à l’humanité et à la création, nous montrant à tous que le but de notre existence est une vie remplie de

La suite de l'article est réservée aux abonnés d'Orthodoxie.com! Pour accéder à un nombre illimité d'articles complets, veuillez : S'abonner Se connecter Déjà connecté ? Veuillez cliquer ici pour rafraîchir la page.