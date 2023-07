La suite de l'article est réservée aux abonnés d'Orthodoxie.com! Pour accéder à un nombre illimité d'articles complets, veuillez : S'abonner Se connecter Déjà connecté ? Veuillez cliquer ici pour rafraîchir la page.

Le patriarche d’Antioche Jean X est arrivé à l’aéroport J.F. Kennedy de New York le 13 juillet 2023, où il a été accueilli par le métropolite Sabas de New York et de toute l’Amérique, intronisé récemment comme chef de l’archevêché orthodoxe antiochien d’Amérique, et par des prêtres et des fidèles. Dès son arrivée dans les locaux de l’archevêché à Englewood, dans le New Jersey, un Te Deum a été célébré.