Le patriarche d’Antioche Jean X : « Que Dieu sèche nos larmes !

Une année s’est écoulée aujourd’hui depuis l’explosion meurtrière de Beyrouth, qui a fait 218 morts et plus de 7000 blessés, sans compter les immenses dégâts matériels. À cette occasion, le patriarche d’Antioche Jean X a publié le message suivant : « C’est précisément en ce jour, l’an dernier, que nos cœurs ont été ébranlés par la tragédie du port de Beyrouth, qui a affecté la réalité de notre Liban, et a enlevé nos êtres bien-aimés. Nous prions Dieu aujourd’hui pour qu’Il les reçoive dans Sa lumière céleste, qu’Il leur donne le pardon dans la bonté de Sa compassion et atténue par les condoléances la peine dans les cœurs de leurs parents. Notre prière, aujourd’hui, est dédiée à nos proches, qui ont été victimes de cette explosion.

Nous prions pour que Dieu sèche les larmes des yeux de leurs familles et de nos propres yeux. Aujourd’hui, nous unissons nos cœurs et nous nous rappelons de nos frères défunts. Nous nous rappelons des pompiers de Beyrouth et du personnel de l’hôpital Saint-Georges. Nous nous rappelons de nombreuses personnes qui nous étaient aimées, qui ont été frappées par cette terrible catastrophe. Et malgré tout cela, nous nous rappelons que la volonté de vivre sera ce qui fera dépasser les larmes de la peine et les sèchera, et dessinera le sourire de demain et la résurrection du Liban.

Ô Vierge, purifie nos cœurs ! Ô Vierge, soulage notre peine ! Ô Vierge, fais miséricorde à nos morts, ô Vierge guéris notre Liban et protège notre Beyrouth ! Ô Vierge, soulage les plaies des affligés et fais miséricorde aux personnes déplacées et sans abri. Mets le scalpel de ta miséricorde dans les mains des médecins et affermis le personnel médical. Ô Vierge, élimine nos passions, pacifie les craintifs et rassure-les par la paix de Jésus-Christ. Que le nom du Seigneur soit béni et glorifié dans les siècles des siècles. Amen ».

Le patriarche d’Antioche, Jean X

Source