« Il est inacceptable d’envoyer des prêtres d’autres Églises locales sur le territoire canonique de l’Église orthodoxe de Géorgie sans la bénédiction du primat du Patriarcat de Géorgie » a écrit le catholicos-patriarche Élie II, dans une déclaration publiée sur le site de l’Église de Géorgie le 17 novembre. Le patriarche Élie II est préoccupé par cette décision de l’Église orthodoxe russe d’envoyer son clergé auprès des unités militaires russes en Abkhazie et dans la région de Tskhinvali en Ossétie du Sud. Aussi a-t-il lancé un appel au patriarche de Moscou Cyrille. Dans sa lettre, le patriarche Élie mentionne que « chacun est maintenant préoccupé par la détention du célèbre chirurgien Vazha Gaprindashvili au centre de détention Tskhinvali » et, dans ce contexte, « l’information selon laquelle vous voulez envoyer des diplômés des écoles ecclésiastiques pour assister les commandants des unités militaires russes situées en Abkhazie, dans la région de Tskhinvali, au Kyrgyzstan, et dans l’Arctique a eu un effet extrêmement négatif ». « L’Église russe a toujours reconnu et reconnaît la juridiction de l’Église de Géorgie, à la fois en Abkhazie et dans la région de Tskhinvali, aussi nous ne comprenons pas de telles déclarations, et elles nous mettent tous dans une situation difficile. Sur la base des canons de l’Église, il est inacceptable d’envoyer des prêtres d’une autre Église orthodoxe sur notre territoire sans notre permission pour des activités dans un environnement à la fois militaire et civil. Cette action cause une tension et aggrave la situation. Nous espérons que vous pendrez, dans la mesure du possible, les mesures pour normaliser les relations entre nos États, nos peuples et notre Église », a souligné le patriarche Élie dans sa déclaration. La situation est compliquée par le fait que les républiques sécessionnistes ne permettent pas à l’Église de Géorgie d’exercer leur ministère dans ces régions, laissant les chrétiens orthodoxes locaux, dont les militaires russes, sans desserte pastorale, et aussi par le fait qu’une Église schismatique abkhaze est active depuis plusieurs années. En octobre, le patriarche Élie avait évoqué le douloureux problème auquel était confrontée la Géorgie, dont 20% du territoire est occupé par un autre pays. Il avait alors déclaré que les bases militaires russes en Abkhazie et en Ossétie du Sud devaient être supprimées. Le 9 novembre, le Dr Vazha Gaprindashvili de Tbilissi, président de l’association géorgienne des traumatologistes et orthopédistes a été arrêté et détenu dans la région de Tskhinvali en Ossétie du Sud, non contrôlée par les autorités géorgiennes pour « franchissement illégal de la frontière » et a été condamné à une peine préliminaire de deux mois de prison.

Source : Orthodox Christianity