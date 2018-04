Lors d'une récente rencontre avec une délégation venue d'Ukraine à Jérusalem, le patriarche de la Ville Sainte Théophile III a exprimé sa conviction que le métropolite Onuphre de Kiev est le seul à pouvoir répondre à la situation ecclésiale difficile dans laquelle se trouve actuellement le peuple ukrainien. Le patriarche Théophile s'est ainsi affirmé comme un véritable ami de l'Église orthodoxe canonique d’Ukraine, prenant position régulièrement contre les schismatiques ukrainiens et appelant tous les ukrainiens à se réunir dans la véritable Église dirigée par le métropolite Onuphre. « Dieu a choisi Sa Béatitude le métropolite Onuphre de Kiev et de toute l'Ukraine, la personne la plus appropriée dans la situation difficile dans laquelle le peuple ukrainien se trouve maintenant, et il aura la force de surmonter le schisme qui est survenu en Ukraine », a dit le patriarche, selon l'Union des Journalistes Orthodoxes. « Le schisme ukrainien est un problème qui concerne non seulement l'Ukraine, mais l'ensemble du monde orthodoxe », a encore affirmé le patriarche. La délégation officielle de l'Église orthodoxe d'Ukraine, dirigée par Son Éminence le métropolite Antoine de Boryspil et Brovary, était à Jérusalem pour prendre part à la cérémonie du feu sacré et ramener la Sainte Lumière en Ukraine le 7 avril. Ils ont été reçus en audience officielle par le patriarche le jour précédent. Lors d'une rencontre en 2015 avec des politiciens radicaux ukrainiens, Le patriarche Théophile a parlé du soi-disant "Patriarcat de Kiev" comme « nos frères perdus dirigés par Philarète qui sont sortis de l'Église-Mère ». Le patriarche a de nouveau exprimé son soutien aux fidèles souffrants de l'Église orthodoxe canonique lors d'une rencontre en octobre 2016 avec une délégation de l'Église en Ukraine. Et lors de la Pentecôte 2017, le patriarche Théophile a parlé des nationalistes schismatiques ukrainiens qui s'emparent des paroisses de la véritable Église, en disant : « Nous condamnons dans les termes les plus catégoriques ceux qui commettent des actions dirigées contre les paroisses de l'Église orthodoxe canonique en Ukraine. Ce n'est pas en vain que les saints pères nous rappellent que la violation de l'unité de l'Église est le péché le plus grave ».

