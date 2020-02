Le patriarche de Roumanie Daniel a reçu la visite du nouvel ambassadeur de Suisse à Bucarest

Le 5 février 2020, le patriarche de Roumanie Daniel a reçu la visite, en la résidence patriarcale, de Son Excellence Arthur Mattli, nouvel ambassadeur de Suisse en Roumanie. Le patriarche Daniel a exprimé sa joie de rencontrer officiellement M. Arthur Mattli et l’a remercié pour sa visite, le 15 janvier 2020, du Centre de soins palliatifs « Saint Nectaire » de l’Archevêché de Bucarest. En réponse, l’ambassadeur a remercié le patriarche de Roumanie pour l’honneur de l’avoir reçu et a exprimé son estime pour le fonctionnement de ce Centre médical et social de l’Église orthodoxe roumaine, soulignant avec admiration la qualité des services dont bénéficient les patients qui y sont traités. M. Arthur Mattli a rappelé que l’Ambassade de Suisse a contribué, il y a huit ans, à la création de ce centre, et a avancé l’idée de la création d’un centre de formation professionnelle du personnel qui travaillera dans le domaine des soins palliatifs en Roumanie. Dans ce contexte, M. Arthur Mattli a mentionné plusieurs projets à caractère social de l’Ambassade de Suisse en Roumanie. Mentionnant le contexte de l’année d’hommage au pastorat des parents et enfants et l’année commémorative 2020 des bienfaiteurs orthodoxes roumains, le patriarche Daniel a souligné le rôle essentiel de la famille et de l’éducation chrétienne dans la société, l’importance de promouvoir une culture de la générosité, ainsi que la nécessaire implication dans la prévention et la lutte contre le décrochage scolaire. Dans ce sens, le patriarche a mentionné que plus de 35’000 enfants ont bénéficié du programme « Choisir l’école », réalisé par le Patriarcat de Roumanie en partenariat avec la fondation « World Vision România ». Dans ce contexte a été présentée l’ample activité sociale et caritative accomplie au Patriarcat de Roumanie par environ 800 institutions, programmes et projets au cours des douze dernières années. En fin d’entretien, Son Excellence M. Arthur Mattli a remercié le patriarche de Roumanie Daniel pour son chaleureux accueil et pour le dialogue ouvert vers une très bonne collaboration.

