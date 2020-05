Le patriarche de Roumanie Daniel : « L’aveugle devient l’illuminateur de beaucoup de personnes »

Le patriarche Daniel a souligné dans sa prédication du dimanche 24 mai l’œuvre de Dieu à travers une personne infirme, un aveugle qui devient l’illuminateur pour beaucoup, un enseignant pour nous et un témoin du Christ. « La maladie n’est pas toujours la conséquence du péché, mais peut être une occasion de l’œuvre mystique de Dieu dans le monde pour renforcer la foi des hommes », a déclaré le patriarche. « Cet aveugle guéri devient un enseignant pour nous. Un enseignant de l’humilité, un enseignant de la patience » a fait remarqué le patriarche, rappelant que la personne guérie par le Christ était un aveugle de naissance et mendiait dès son enfance. « Il devient aussi un enseignant de la foi humble et de la confession courageuse de la divinité du Christ » a poursuivi le patriarche, mentionnant que l’aveugle a obéi avec humilité et a accompli le commandement de Jésus d’aller à Siloam, puis L’a confessé avec hardiesse devant les Pharisiens. « L’aveugle devient l’illuminateur pour beaucoup par la foi et la confession. Il contraste avec ceux qui se trouvaient dans la cécité spirituelle, même s’ils voyaient physiquement, corporellement ». « Cette pédagogie merveilleuse du Christ nous montre comme les hommes infirmes ou malades peuvent confesser Sa divinité et Sa sainteté, dans un temps où certains hommes qui voient avec des yeux corporels refusent de reconnaître la présence et l’œuvre de Dieu en eux ». Le patriarche de Roumanie a dit que la cécité spirituelle se manifeste dans la société actuelle sous diverses formes. « Il est question de la cécité par l’absence de foi. Aujourd’hui, l’absence de foi en tant qu’incapacité de certains hommes de reconnaître que Dieu est le créateur du ciel, de la terre et des hommes, se manifeste sous de nombreuses formes : l’athéisme ou l’hostilité à la religion, le nihilisme ou l’indifférence face aux valeurs religieuses, la sécularisation ou la diminution de l’importance de la vie spirituelle l’existence des fidèles ». Le patriarche Daniel, tout en appréciant le fait que de nombreuses fois ceux qui passent par la souffrance deviennent des confesseurs, remarque qu’il n’est pas nécessaire de souffrir pour rendre grâce à Dieu : « Les hommes qui sont passés par la souffrance et qui ont ressenti l’aide de Dieu comme guérison, soulagement de la douleur, transformation de la vie, et un gage d’obtention le salut par la souffrance et la pénitence, deviennent des confesseurs de l’œuvre de Dieu dans le monde ». « Assurément, c’est bien de confesser la foi et de renforcer notre foi par la souffrance, mais il faut aussi rendre grâce à Dieu pour les bienfaits que nous avons reçus de Lui et, en premier lieu, pour le don de la vie et celui de la santé ». Dans le même temps, l’Évangile d’aujourd’hui nous exhorte à être aux côtés de ceux qui souffrent, de ceux qui sont infirmes, de ceux qui ont de nombreux désagréments dans leur vie, a déclaré le patriarche. « Nous voyons que personne n’a demandé à Jésus de guérir cet aveugle de naissance, mais que le Seigneur, de Sa propre initiative, par Son amour et Sa miséricorde a guéri celui-ci ». « C’est pourquoi, nous aussi, dans un amour humble et miséricordieux, devons aider tous ceux qui ont besoin en premier lieu de notre prière, de nos actes miséricordieux, de paroles encourageantes, de présence près des malades. Par différentes formes d’assistance à ceux qui se trouvent dans la souffrance, nous devenons les mains de l’amour miséricordieux du Christ » a-t-il conclu.

