Le patriarche de Serbie Irénée a été reçu au Département d’État américain

M. Samuel Brownback, ambassadeur des États-Unis pour la liberté religieuse internationale, a reçu, avec ses collaborateurs, le patriarche de Serbie Irénée et sa délégation au Département d’État le 3 mars 2020. La rencontre des deux délégations a commencé à 15h. Du fait que M. Samuel Brownback avait été reçu l’an passé par le patriarche Irénée au palais patriarcal de Belgrade, la rencontre a commencé par l’évocation des discussions qui ont eu lieu alors. Le patriarche a exposé les vues de l’Église orthodoxe serbe sur différents sujets concernant le peuple serbe et l’Église orthodoxe serbe. Il a demandé qu’un peu plus d’attention soit donnée à la question serbe. Les interlocuteurs ont convenu que la communication est ce qui est le plus important, mais que cela dépendait aussi des dirigeants. À 16h, toujours au Département d’État, le patriarche Irénée a eu des discussions avec M. Philip Ricker, sous-secrétaire d’État par intérim au bureau des affaires européennes et eurasiatiques, ainsi qu’avec son adjoint Matthew Palmer. La rencontre a eu lieu en présence et avec la participation de l’évêque Jean de Šumadija, membre du Synode des évêques, de l’évêque d’Amérique de l’Est Irénée, de l’archiprêtre Basile Vranić, recteur de la cathédrale Saint-Luc à Washington, ainsi que du protodiacre Damien Božić.

