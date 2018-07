Le président ukrainien a remercié le patriarche pour sa chaleureuse réception, au cours de laquelle il a été question des nombreux défis auxquels sont confrontés les deux peuples fraternels – serbe et ukrainien. Le patriarche Irénée a déclaré au président ukrainien qu’il appréciait tout spécialement la position du pouvoir ukrainien à l’égard du statut de la province méridionale serbe du Kosovo et de la Métochie, de même que la disposition du président à aider à la restauration et la défense de lieux saints orthodoxes serbes. De même, le patriarche a souligné qu’il priait pour la paix en Ukraine, dans l’espoir que tous les problèmes seraient réglés pacifiquement et de manière juste. Assistaient à l’entretien les collaborateurs du président ukrainien, l’ambassadeur de la République de Serbie à Kiev, M. Rade Bulatović et le diacre Alexandre Prašćević, chef du cabinet patriarcal.

