Le patriarche de Serbie Irénée effectue une visite pastorale aux États-Unis

Le patriarche de Serbie Irénée se trouve actuellement aux États-Unis pour une visite de huit jours, qui a commencé le 27 février. Son programme comprend l’assemblée ecclésiale de l’Église orthodoxe serbe en Amérique du Nord et du Sud, qu’il a présidée, ainsi qu’un certain nombre de visites dans les paroisses. Le patriarche a été accueilli le 27 février à l’aéroport de Tampa (Floride), par le protopresbytre Milan Jovanović et ses paroisses de l’église orthodoxe serbe Saint-Georges à Clearwater, en Floride. Le patriarche est accompagné par l’évêque Jean de Šumadija et le protodiacre Damien Božić. Il restera aux États-Unis jusqu’au 5 mars. Le primat a visité l’église Saint-Sava à St-Petersburg (Floride) le 28 février, où il a été accueilli par les évêques Irénée d’Amérique de l’Est, Longin de la Nouvelle-Gračanica et du Midwest, et Maxime d’Amérique de l’Ouest, ainsi que par un grand nombre de paroissiens. L’évêque Irénée a salué par ces paroles le patriarche Irénée : « Nous sommes tellement reconnaissants à Dieu que vous, notre père spirituel, êtes venus allumer cette flamme en nous avec votre bénédiction paternelle, car vous êtes venus de la capitale Belgrade et nous apportez les bénédictions de saint Sava et de tous les saints de notre peuple ! » À son tour, le patriarche Irénée a exhorté les Serbes vivant en Amérique à maintenir leur culture, et ce qui est plus important, leur foi : « Je prie le Seigneur que vous préserviez ce qui est le plus précieux dans la vie de nous tous, à savoir notre sainte foi orthodoxe. Nos ancêtres ont été baptisés et ont vécu dans cette foi. Et ayant reçu le plus grand héritage spirituel et moral, vous devez préserver cette foi dans vos vies ici aussi ». Le primat a ajouté : « Tout se résume à être fidèle à son Église, à sa foi ! Notre Église a toujours été avec son peuple. Elle se réjouissait lorsque le peuple progressait dans les bonnes choses, lorsqu’il créait son histoire, de grandes œuvres, lorsqu’il bâtissait des monastères, des églises et d’autres biens culturels et spirituels, mais elle souffrait lorsque le peuple souffrait. Et la souffrance du peuple a toujours affecté l’Église. Telle est notre histoire, tel est notre sort, et nous devons être fiers d’avoir toujours été avec notre Église, car nous ressentons une grande bénédiction de Dieu et la grâce qui, à travers l’Église, se répand sur son peuple ». Le jour suivant, le patriarche a présidé l’assemblée de l’Église orthodoxe serbe en Amérique du Nord et du Sud, au cours de laquelle plusieurs décisions importantes ont été faites, soulignant l’unité de l’Église serbe en Amérique du Nord et du Sud avec l’Église en Serbie et effectuant les changements nécessaires dans sa charte afin que celle-ci soit en accord avec les résolutions du Saint-Synode. Le patriarche restera en Amérique jusqu’à jeudi.

Source (dont photographie) : Orthodox Christianity