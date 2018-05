Le patriarche de Serbie Irénée : « Qui aide les schismatiques ukrainiens est l’ennemi de tous les peuples slaves et de tout le monde orthodoxe »

Intervenant le 23 mai 2018 en la cathédrale du Christ Sauveur à Moscou, à l’occasion du prix du Fonds de l’Unité des peuples orthodoxes qui lui a été remis, le patriarche de Serbie a déclaré : « Tout le monde connaît l’exploit des centaines de milliers de Serbes qui ont combattu jusqu’à la mort pour la sainte orthodoxie [génocide des Serbes orthodoxes dans l’État indépendant de Croatie, de 1941 à 1945, ndt]. Aussi, je pense que peu de paroles sont nécessaires pour expliquer quelle est l’attitude de l’Église orthodoxe serbe envers tout ce qui se passe maintenant en Ukraine. Notre réponse est la même que celle de nos ancêtres : l’Église serbe soutien pleinement l’unité et l’intégrité de l’Église orthodoxe russe et condamne fermement les actes des uniates et des schismatiques qui déchirent la Tunique du Christ près des fonts baptismaux du Baptême de Kiev, vendant son peuple aux ennemis de la foi. Leur fin sera selon leurs œuvres (2 Cor. XI, 15). Qui aide les schismatiques ukrainiens n’est pas seulement l’ennemi de l’Église russe et du monde russe, mais aussi de tous les peuples slaves orthodoxes et de tout le monde orthodoxe », a déclaré le Primat de l’Église orthodoxe serbe.

