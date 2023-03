Le patriarche Jean X d’Antioche dans une lettre au patriarche de Russie : « Nous vous écrivons avec une douleur en apprenant aujourd’hui la persécution de l’Église orthodoxe ukrainienne »

Sa Béatitude Jean X, patriarche d’Antioche et de tout l’Orient, a écrit le 28 mars dernier une lettre de solidarité au patriarche Cyrille de Moscou :

« En cette période de jeûne et au seuil de la sainte Passion, nous entendons et apprenons avec grand regret les douloureuses nouvelles concernant la réalité de l’Église orthodoxe ukrainienne.

Aujourd’hui, nous vivons les moments les plus difficiles de notre histoire et de votre histoire, et nous sommes témoins de cette guerre qui se déroule en Ukraine et qui fait des victimes. Nous vous écrivons avec une tristesse de résurrection en entendant parler aujourd’hui de la persécution de l’Église orthodoxe ukrainienne, à laquelle sont confiés son peuple et les monuments historiques chrétiens qui sont le cœur du Patriarcat de Moscou et de toute la Russie.

Nous vous écrivons en aspirant à une résurrection qui apportera la paix et un esprit de tranquillité au milieu des guerres et des conflits que notre monde endure. Nous vous écrivons en demandant au Seigneur de la Résurrection d’envoyer son esprit de paix, la paix qui résout tous les conflits.

Nous joignons nos cœurs, en élevant nos paumes vers le Seigneur Jésus, le Père des lumières et le Dieu de toute consolation, en lui demandant de vous donner force et sagesse et de toujours vous inclure, vous et la paroisse confiée à vos soins paternels, dans ses divines miséricordes. »

Source