Le patriarche œcuménique et l’archevêque d’Albanie concélébreront la Divine Liturgie en Cappadoce le 17 mai 2026

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Le patriarche œcuménique et l’archevêque d’Albanie concélébreront la Divine Liturgie en Cappadoce le 17 mai 2026

Le patriarche œcuménique Bartholomée et l’archevêque Ioannis d’Albanie concélébreront la Divine Liturgie en Cappadoce dans le cadre d’un pèlerinage organisé par le Patriarcat œcuménique du 16 au 18 mai 2026. Selon une annonce officielle du Patriarcat œcuménique, ce pèlerinage se déroulera après obtention des autorisations nécessaires auprès des autorités compétentes. Le programme débutera le samedi 16 mai, à 18h00, par la célébration des Grandes Vêpres en l’église des Saints-Constantin-et-Hélène à

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Jivko Panev

Jivko Panev, cofondateur et journaliste sur Orthodoxie.com. Producteur de l'émission 'Orthodoxie' sur France 2 et journaliste.
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