Le patriarche œcuménique : « La Russie tente de diviser l’Ukraine et d’annexer sa partie orientale »

Le 8 juillet, fête des saints princes Pierre et Fébronie de Mourom, on commémore traditionnellement en Russie le Jour de la famille, de l’amour et de la fidélité conjugale. Au XIIIe siècle, la ville de Mourom était dirigée par le prince Pierre et la princesse Fébronie, la fille d’un apiculteur, qui soigna le prince d’une maladie grave. Pierre tomba amoureux de la jeune fille et se maria avec elle, une roturière, bravant l’opposition des boïars, qui ne souhaitaient pas se soumettre à son épouse. Les époux passèrent leur vie dans la fidélité et l’amour et moururent le même jour. Les reliques des saints reposent au monastère de la Sainte-Trinité de Mourom. Nous publions ci-après le message du patriarche de Moscou Cyrille à l’occasion de cette commémoration : « Chers frères et sœurs, Je vous souhaite une bonne fête de la famille, de l’amour et de la fidélité. Cette fête remarquable, liée à la mémoire ecclésiale du saint prince Pierre et de la sainte princesse Fébronie, thaumaturges de Mourom, est célébrée pour la quinzième fois par nos compatriotes, qui témoignent ainsi de l’importance de la préservation des valeurs familiales traditionnelles dans la vie de la société. Les idéaux d’une famille forte et harmonieuse, du mariage comme l’union bénie d’un homme et d’une femme, du respect envers les anciens, de la sainteté de la maternité et de l’amour envers les enfants, sont importants pour des millions de citoyens russes, indépendamment de leurs opinions religieuses, de leur nationalité et de leurs préférences politiques. La famille est le pilier de la société, le viatique de sa prospérité et de sa santé spirituelle : c’est précisément dans la famille que l’homme, entouré par les soins des proches, commence à connaître le monde qui se trouve auprès de lui, qu’il reçoit l’éducation morale et les premières habitudes de faire

