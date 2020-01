Le patriarche œcuménique participe au Forum économique mondial de Davos

Sa Toute-Sainteté, le patriarche œcuménique Bartholomée est parti lundi matin 20 janvier 2020 par avion à Genève, d’où il s’est rendu en automobilie à Davos, pour participer et parler au Forum économique mondial, sur l’invitation officielle de M. Klaus Schwab, directeur exécutif, à l’occasion des manifestations organisées pour le 50e anniversaire de la création de cette institution, en présence des chefs d’États et de gouvernements et de personnalités éminentes de la vie politique, économique et entrepreneuriale mondiale. La suite patriarcale est composée de S.E. le métropolite de France Emmanuel, du Révérendissime prédicateur Panaretos (jusqu’à Genève) et de l’archonte Chartophylaxe Pantéléimon Vigkas.

Source