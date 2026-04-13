Le patriarche serbe Porphyre a célébré les offices pascaux au Kosovo

Le patriarche serbe Porphyre a célébré la liturgie solennelle de Pâques au Patriarcat de Peć, l’un des plus importants centres spirituels de l’Église orthodoxe serbe.

L’office festif s’est déroulé dans l’ancienne résidence des archevêques et patriarches serbes, fondée au XIIIᵉ siècle. Le complexe monastique de Peć a joué au fil des siècles un rôle essentiel dans la formation et le développement de la vie ecclésiale du peuple serbe et est considéré comme le symbole de sa continuité spirituelle et historique.

Ont concélébré avec le patriarche Porphyre des membres du clergé ainsi que des moines du monastère. De nombreux fidèles du Kosovo-et-Métochie étaient présents à l’office, rapporte le site de l’Église orthodoxe serbe.

« Aujourd’hui nous nous réjouissons et, aimant le Seigneur, nous savons que nous devons aimer tous les hommes : ceux qui nous sont proches et ceux qui nous comprennent, mais aussi ceux qui ne nous comprennent pas, ceux qui ne nous acceptent pas, ceux qui parfois nous rejettent, sachant que le Seigneur glorifie tout juste, mais qu’il a aussi pitié de tout pécheur, qu’il l’aime, attendant que chacun vienne dans ses bras. Le Seigneur donne la vie à tous ! C’est pourquoi, dans notre joie d’aujourd’hui, nous chantons tous l’hymne de la joie : « Le Christ est ressuscité des morts, par la mort il a vaincu la mort, et à ceux qui sont dans les tombeaux il a donné la vie ! » Le Christ est ressuscité ! », telles sont les paroles de l’enseignement paternel de Sa Sainteté le patriarche serbe Porphyre, prononcées après la liturgie pascale au monastère du Patriarcat de Peć.

Le primat de l’Église orthodoxe serbe a rappelé que dans le genre humain, en chaque homme, il existe une peur profonde et grande, une peur qui n’est pas abstraite : la peur de la mort.

« Aussi puissant qu’un homme puisse être, quand bien même il possèderait tout, serait le plus célèbre et le plus beau, que tous l’admireraient et que tout serait entre ses mains, il porte en lui cette peur, cette peur profonde, la peur de la mort. Tout au long de son histoire, l’homme a tenté de résoudre de nombreux problèmes et, en fin de compte, il a voulu résoudre aussi cet unique problème qui s’appelle la mort. Par la science, par la philosophie, par l’art, par la politique, par chacune de ses activités en définitive, l’homme essaie de prolonger un peu la vie, c’est-à-dire qu’il essaie de trouver un remède à la mort. Cependant, par lui-même, par ses propres forces, à partir de ce monde, il n’y est pas parvenu jusqu’à présent. Tout simplement, cela n’est pas possible. La mort est ce que nul ne peut éviter.

« Mais ce qui est le problème de chaque homme, ce que l’homme ne peut résoudre seul et par lui-même, c’est le Seigneur qui le résout, lui qui est amour, qui aime chaque homme, qui veut que chacun parvienne à la connaissance de la vérité, qui appelle tous dans son Royaume. C’est par amour pour nous qu’il a résolu notre plus grand problème. Il a vaincu la mort ! Comment ? En devenant l’un de nous, en mourant, en entrant au cœur même de la mort, en descendant aux enfers et en désarmant de l’intérieur la mort qui régnait sur nous. Il a vaincu la mort de l’intérieur ! C’est pourquoi, répondant à l’amour de Dieu, croyant en lui, ouvrant notre être, nous recevons par la foi, l’espérance et l’amour cette victoire sur la mort qu’il a remportée pour nous, et nous devenons participants de sa victoire, participants de sa Résurrection d’entre les morts ; c’est-à-dire que nous aussi, avec lui, en tant que baptisés, en tant que croyants en lui, nous ressuscitons », a conclu Sa Sainteté le patriarche serbe Porphyre.

Sa Sainteté le patriarche Porphyre célébrera demain, lundi saint, la divine liturgie au monastère de Visoki Dečani, où il retrouvera dans la joie de la fête ses boursiers, les jeunes « svetosavci » du Kosovo-et-Métochie.

Ont concélébré avec le patriarche serbe : l’évêque vicaire de Novo Brdo Hilarion, l’archimandrite Danilo, directeur de la chancellerie administrative patriarcale ; les prêtres Nemanja Kalem et Dragan Radovanović ; le protodiacre Dragan Radić et le diacre Vasilije Perić