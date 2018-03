Le P. Georges Massouh, théologien, chercheur et philosophe, connu pour avoir œuvré durant de longues années pour le rapprochement islamo-chrétien et l’acceptation de l’autre, est décédé hier à l’âge de 55 ans des suites d’une longue maladie. Licencié en mathématiques de l’Université libanaise, le P. Massouh a fait ses études l’Institut Saint-Serge à Paris où il a obtenu le diplôme de master en théologie (1992), et à l’Institut pontifical des études arabes et islamiques de Rome (doctorat en études islamiques). Le quotidien libanais L'Orient - Le jour consacre un éditorial au père Georges, qui fut un véritable « constructeur de ponts » entre les chrétiens et musulmans au Moyen-Orient.

Mémoire éternelle !