Le premier CD du chœur « Chantres orthodoxes russes »

Le premier CD du chœur d’hommes « Chantres orthodoxes russes », ayant pour titre « Bienheureux ceux que Tu as élus et appelés », est sur le point de paraître.

« Depuis leur création en 2013, les « Chantres orthodoxes russes » se consacrent au répertoire liturgique russe et surtout aux œuvres des grands centres spirituels comme le monastère des grottes de Kiev, et plus particulièrement la laure de la Trinité Saint-Serge non loin de Moscou.

Des œuvres tirées d’autres répertoires, comme celui de l’institut de théologie Saint-Serge à Paris sont également interprétées. […] Le chœur d’hommes « Chantres orthodoxes russes » est dirigé par le maître de chapelle de l’église orthodoxe russe Saint-Séraphin de Sarov à Paris, Serge Rehbinder. »

Pour toute information et pour commander le CD, voir le blog dédié.