Le président albanais Ilir Meta : « Nous devons notre gratitude à l’Église orthodoxe autocéphale d’Albanie »

« Nous devons une gratitude particulière à l’Église orthodoxe autocéphale d’Albanie pour sa contribution spéciale et son dévouement envers la stabilité sociale du pays, car elle défend l’espoir et les valeurs pour nos enfants et nos jeunes ». Par ces paroles particulièrement élogieuses, le président de la République d’Albanie, Ilir Meta, a caractérisé la personne et l’œuvre de l’archevêque d’Albanie Anastase, qui est reconnu et accepté par le peuple albanais, en raison de son activité et de ses résultats positifs. Le président albanais a fait cette déclaration à l’occasion d’une nouvelle initiative de l’archevêque. Le samedi 1er février, celui-ci a organisé dans les locaux attenants à la cathédrale de la Résurrection à Tirana, une collecte du sang, en liaison avec l’association « Alliance pour le don du sang », destinée aux enfants atteints d’anémie méditerranéenne et dirigée par le département d’aimatologie de l’hôpital universitaire de Tirana. Dans un pays où le don volontaire du sang n’est pas particulièrement répandu, de telles actions ne sont pas seulement utiles mais peuvent sauver des vies. M. Meta a remercié les donateurs pour l’humanité qu’ils ont manifestée. Il a remerci aussi le guide spirituel de l’Église orthodoxe d’Albanie pour son implication immédiate dans la promotion du volontariat, mentionnant ce que l’archevêque avait déclaré : « Il est plus heureux de donner que de recevoir ». On participé au don du sang, mais aussi aidé à ce que tout ce passe de la façon la plus efficace, de jeunes orthodoxes, mais aussi des fidèles de divers âges. M. Meta a eu la possibilité, lors de sa visite en la cathédrale de Tirana, de visiter le baptistère ainsi que l’espace destiné à l’enseignement et la socialisation des jeunes. Le président n’a pas caché son enthousiasme et a déclaré que « les enseignements sacrés de la paix, de l’amour et de la vie, non seulement touchent les cœurs et les esprits des croyants, mais sont réellement des messages, particulièrement pour nos enfants et nos jeunes, au milieu des « maladies du monde contemporain » telles que la drogue, les jeux de hasard, l’alcool et l’égoïsme ». Il a ajouté que l’archevêque Anastase avait dit à juste titre que « le contraire de la paix n’est pas la guerre, mais l’égocentrisme ».

Source