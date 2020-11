Le président de l’association Solidarité Kosovo, Arnaud Gouillon, a été nommé directeur du Département pour la coopération avec la diaspora auprès du ministre serbe des Affaires étrangères

Arnaud Gouillon, président de l’association humanitaire Solidarité Kosovo, également citoyen serbe, a été nommé par le gouvernement serbe directeur du Département pour la coopération avec la diaspora et les Serbes de la Région auprès du ministre serbe des Affaires étrangères, un poste qui équivaut à celui de secrétaire d’État. Fondateur de Solidarité Kosovo il y a 16 ans, Arnaud Gouillon a accompli avec cette association un travail colossal en faveur des minorités serbes et orthodoxes du Kosovo et de la Métochie. Il a notamment reçu pour cela la plus haute distinction de l’Église orthodoxe serbe, la croix de l’ordre de Saint-Sava au premier degré, qui lui a été remise par le patriarche Irénée de bienheureuse mémoire.

Source : Solidarité Kosovo