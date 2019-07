Le Saint-Synode de l’Église de Grèce décide que le dimanche après Noël sera celui de « l’enfant à naître »

L’instauration de la « journée de l’enfant à naître » a été annoncée par le Saint-Synode de l’Église de Grèce suite à une décision prise le 9 juillet, et qui prend officiellement position contre l’avortement.

Comme indiqué dans la note d’accompagnement, cette décision a été prise pour protéger les enfants et pour résoudre le problème démographique du pays. Le mouvement « Laissez-moi vivre », qui en a pris l’initiative, a déclaré : « Nous avons reçu la décision du Saint-Synode de l’Église de Grèce d’établir le premier dimanche après la Nativité du Seigneur comme une journée consacrée à la protection de la vie de l’enfant à naître, avec joie et gratitude. Notre mouvement, « Laissez-moi vivre », fidèle à l’Évangile et à la tradition de l’Église orthodoxe, dit avec force que l’enfant à naître est une personne à part entière, crée à l’image de Dieu, et ce depuis sa conception, qui lutte pour protéger sa vie et la préserver sans la moindre réserve ».

