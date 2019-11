Le Saint-Synode de l’Église orthodoxe en Amérique, réuni sous la présidence du métropolite Tikhon, primat de l’Église orthodoxe en Amérique (OCA) à l’occasion de sa session d’automne, le 12 novembre, a élu l’archimandrite Alexis (Trader) évêque de Bethesda, auxiliaire du métropolite pour les institutions stavropégiques, et le hiéromoine André (Hoarște) évêque de Cleveland, auxiliaire de l’archevêque Nathanaël, de l’évêché roumain de l’OCA. L’archimandrite Alexis (Trader) est un hiéromoine du grand habit qui, après avoir vécu en Grèce, est revenu aux États-Unis sur l’invitation du métropolite Tikhon et avec la bénédiction de son higoumène, l’archimandrite Philothée, afin de servir l’Église orthodoxe en Amérique. Il fut reçu dans la foi orthodoxe au monastère Saint-Tikhon, où il devint moine et conférencier en patristique. Après dix années passées dans ce monastère, il partit sur le Mont Athos, à Karakallou, afin d’approfondir son expérience dans la vie monastique. Là, il s’est immergé dans la vie de la communauté et a été ordonné à la prêtrise. Il a également écrit le livre « Prions en paix le Seigneur », traduit plusieurs livres grecs en anglais, et a publié encore d’autres ouvrages, en grec et en anglais. Pour des raisons de santé, il fut transféré dans un couvent féminin qui dépendait également de Karakallou. Là, l’évêque local lui a donné sa bénédiction pour être père spirituel de la communauté, qui servait également de paroisse pour de nombreux Grecs de la région. À cette époque, il acheva sa thèse de doctorat en grec à l’Université de Thessalonique, laquelle fut publiée plus tard en grec et en anglais sous le titre « L’ancienne sagesse chrétienne et la thérapie cognitive d’Aaron Beck ». Il poursuivit encore des études en psychologie clinique, mais son œuvre principale a été pastorale, en bâtissant la paroisse autour du monastère et en offrant une assistance individuelle à ceux qui demandaient de se confesser et de recevoir des conseils. Depuis 2019, l’archimandrite Alexis réside au monastère Saint-Tikhon. Durant l’année passée, il a donné une conférence sur l’ethos ascétique de l’art liturgique orthodoxe au Jewel College, des conférences sur le prophètes Isaïe au séminaire Saint-Tikhon en Alaska, dans le cadre de la formation continue, une conférence sur la beauté dans l’architecture ecclésiale à la réunion du Mouvement orthodoxe inter-séminaire. Il a également prêché dans les paroisses et dans l’église du monastère. Quant au hiéromoine André Hoarște , il est né en 1982 dans une famille orthodoxe à Făgăraș, en Roumanie. À l’âge de 15 ans, il partit avec sa famille aux États-Unis, s’établissant à Dearborn Heights, dans le Michigan. La famille devint membre de la paroisse orthodoxe roumaine des Apôtres-Pierre-et-Paul. Après avoir terminé ses études secondaires et de premier cycle, il a été actif dans la vie de la paroisse et du diocèse. En septembre 2004, avec la bénédiction de l’archevêque Nathanaël, il commença ses études théologiques au séminaire de la Sainte-Croix à Boston, où il reçut son master en théologie en 2008. En octobre 2010, il entama ses études de doctorat à l’Institut pontifical oriental à Rome. Il obtint le doctorat en théologie en juin 2019, dans le domaine des études dogmatico-liturgiques. Il fut ordonné diacre en septembre 2012, puis prêtre, en décembre de la même année par l’archevêque Nathanaël, qui le nomma à la tête du département de la jeunesse et des jeunes adultes en 2013. L’archevêque le nomma ensuite vicaire pour le Canada en 2014, afin d’assister l’épiscopat dans ses responsabilités administratives et pastorales. À la demande de l’archevêque Nathanaël et conformément aux statuts du diocèse roumain de l’OCA, il a été élu par le Congrès de l’évêché orthodoxe roumain d’Amérique en tant que candidat au poste d’évêque auxiliaire le 31 août 2019. Le 13 octobre 2019, il a prononcé ses vœux monastiques et a reçu le nom d’André.

