Le Saint-Synode de l’Église orthodoxe de Chypre s’est prononcé sur l’introduction de l’éducation sexuelle dans les écoles chypriotes

Lors de sa session du 18 septembre 2023, le Saint-Synode de l’Église orthodoxe de Chypre a examiné la question de l’introduction de l’éducation sexuelle dans les écoles chypriotes et a publié le communiqué suivant : « Le Saint-Synode a traité en détail de la question de l’éducation sexuelle dans nos écoles et est arrivé à la conclusion que lorsque des enfants très jeunes sont exposés à toutes sortes d’informations et de désinformation