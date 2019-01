Le Saint-Synode de l’Église orthodoxe russe a institué la célébration de la Synaxe des saints des Terres d’Espagne et du Portugal. La décision a été prise lors de la session du 28 décembre 2018, tenue sous la présidence de S.S. le patriarche de Moscou et de toute la Russie Cyrille au monastère Saint-Daniel de Moscou. Au nombre des saints de la Synaxe des saints des Terres d’Espagne et du Portugal ont été inclus :

– le martyr Vincent de Saragosse

– la martyre Victoire de Cordoue

– le martyr Hermingeld

– le confesseur Osius de Cordoue

– la martyre Eulalie de Barcelone

– le moine Emilien de Tarragone

– l’archevêque Martin de Braga

– les 72 martyrs de Cordoue

La fête de la Synaxe des saints espagnols et portugais sera célébrée le dimanche précédant le 12 octobre. Rappelons qu’en octobre 2018, en application de la décision de l’Assemblée des évêques orthodoxes d’Espagne et du Portugal a été commémorée la Synaxe des saints de la péninsule ibérique, comptant plus de 200 anciens saints.

