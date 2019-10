Le Saint-Synode du Patriarcat d’Antioche se réunit à Balamand le 3 octobre en session ordinaire, sous la présidence de S.B. le patriarche Jean X. Le Synode réunira tous les métropolites et évêques du Patriarcat d’Antioche du Proche Orient (Syrie, Liban, Iraq, pays arabes et du Golfe) et de l’étranger (Amérique du Nord, Canada, Amérique Latine, Europe et Australie). L’ordre du jour portera sur les questions ecclésiastiques internes et externes, telles que les relations entre les Églises, l’état des archidiocèses, particulièrement dans les circonstances actuelles, et différents autres problèmes. Les Pères réfléchiront également sur les crises et des défis auxquels la famille doit faire face aujourd’hui et comment y répondre. S.B. Jean X présidera la divine Liturgie, avec les hiérarques d’Antioche, le dimanche 6 octobre au monastère patriarcal de la Mère de Dieu, à Balamand. À l’occasion de la réunion du Saint-Synode, un « Chœur antiochien » rassemblera cinquante chantres de tous les archidiocèses de Syrie et du Liban, qui donneront un concert de musique byzantine dédié au mariage et à la famille, avec des hymnes tirés des Saintes Écritures, des saints Pères et des offices liturgiques. Le concert, intitulé « Couronne-les de gloire et d’honneur » [cf. office du mariage] aura lieu le dimanche soir à l’Université de Balamand.

Source