Le secrétaire d’État américain Mike Pompeo a rencontré, le 23 octobre, le métropolite Épiphane, primat de la nouvelle Église autocéphale ukrainienne, mais n’a pas maintenu sa réunion prévue la veille avec le métropolite de Volokolamsk Hilarion, président du Département des affaires ecclésiastiques extérieures de l’Église orthodoxe russe. Commentant la situation dans le cadre de l’émission « l’Église et le monde » de la chaîne télévisée « Rossiya 24 », le métropolite Hilarion a mentionné qu’il n’avait pas lui-même initié ce meeting, ni n’avait refusé de rencontrer Mike Pompeo. « Je pense que nous avons beaucoup de détracteurs qui entretiennent de bons contacts avec le Département d’État, et lorsque cette rencontre a été annoncée, ils ont pris des mesures pour qu’elle n’ait pas lieu » a déclaré le métropolite Hilarion. Celui-ci a également mentionné qu’il avait reçu une invitation à rencontrer Mike Pompeo de la part de membres de l’Archevêché d’Antioche en Amérique du Nord au mois de juin passé. « Je n’étais pas l’initiateur, et je n’attendais rien de spécial de cette rencontre, mais j’ai été d’accord », a-t-il commenté. Des dates ont été proposées au mois d’août, puis en septembre, mais finalement, il a été décidé que la rencontre aurait lieu en octobre, lorsque le métropolite Hilarion avait déjà prévu un voyage aux États-Unis à l’occasion du 125ème anniversaire de l’œuvre missionnaire de S. Raphaël en Amérique. Avant l’annonce publique de la rencontre, il n’avait pas été question de l’annuler ou de la reporter, a poursuivi le métropolite Hilarion. Mais après l’annonce publique, le métropolite Hilarion a reçu un appel téléphonique du Département d’État selon lequel la rencontre aurait lieu, mais en tête à tête, bien qu’il était précédemment prévu qu’un représentant de l’Église d’Antioche y participerait également. Une heure avant la rencontre, le métropolite Hilarion a été informé qu’il ne rencontrerait pas Mike Pompeo, mais l’un de ses adjoints. « J’ai décliné cette rencontre », a précisé le métropolite Hilarion, qui a mentionné que Mike Pompeo avait rencontré le métropolite Épiphane le lendemain matin, et s’était alors engagé à soutenir l’autocéphalie ukrainienne. « Ainsi », déclare le métropolite Hilarion, « Le secrétaire d’État Pompeo a confirmé encore une fois la position des États-Unis, qui ne consiste nullement en une non-ingérence dans les affaires ecclésiastiques, mais en une ingérence directe dans celles-ci, à savoir que les États-Unis ne cachent pas leur soutien au projet de l’autocéphalie ukrainienne ». Dans le contexte de ce soutien, a conclu le métropolite Hilarion, le fait que la rencontre n’ait pas eu lieu n’est guère surprenant.

Source : Orthodox Cristianity