Le Synode de l’Église orthodoxe de Lettonie : « Notre soi-disant passage sous Constantinople est un mensonge éhonté »

Le Synode de l’Église orthodoxe de Lettonie a procédé à la mise au point suivante : « Le 24 octobre de cette année, une nouvelle organisation religieuse intitulée ‘Église orthodoxe autonome de Lettonie sous la juridiction du Patriarcat de Constantinople’ a été inscrite au registre du commerce. Des documents, altérant la situation réelle résultant de l’enregistrement de cette organisation religieuse, sont parus dans les medias. L’information mensongère contenue dans ces documents a troublé les fidèles de l’Église orthodoxe de Lettonie. Afin de maintenir le calme et la paix, le Synode de l’Église orthodoxe de Lettonie a procédé à la clarification suivante. Le dirigeant de l’organisation nouvellement enregistrée est Victor Kontouzorov, que l’Assemblée des évêques de l’Église orthodoxe de Lettonie du Patriarcat de Moscou a excommunié de l’Église orthodoxe en 1997. Cette excommunication a été reconnue dans le monde orthodoxe entier. Depuis lors et jusqu’à ce jour, Victor Kontouzrov n’est plus orthodoxe et n’a aucun rapport avec la sainte Orthodoxie. La situation actuelle est la suivante : notre Église orthodoxe de Lettonie est enregistrée dans ce pays, et, sur l’initiative de Victor Kontouzorov est enregistrée encore une nouvelle organisation religieuse, à savoir « L’Église orthodoxe autonome de Lettonie dans la juridiction du Patriarcat de Constantinople ». Ce sont deux entités juridiques qui n’ont rien en commun. Le nouvel enregistrement n’a rien à voir avec l’Église orthodoxe de Lettonie du Patriarcat de Moscou et n’influe en rien sur la situation de notre Église et sur son appellation. Toutes les informations sur le soi-disant passage de notre Église sous Constantinople sont des mensonges manifestes et éhontés, imaginés par les ennemis de l’Orthodoxie et répandus par les medias. Nous appelons tous les fidèles enfants de l’Église orthodoxe de Lettonie à ne pas prêter foi à ces affabulations provocantes. Tout cette pure invention n’est pas seulement dirigée contre l’Église orthodoxe de Lettonie, mais aussi contre chaque orthodoxe de Lettonie ».

Source