La plus ancienne prière mariale connue, tout comme les Évangiles eux-mêmes, a été écrite en grec. Dans ce document, la Vierge Marie est appelée Θεοτοκος, « theotokos », « celle qui donne la vie à Dieu », « la Mère de Dieu ». Le fait que, dans cette prière antique, il soit déjà fait référence à la Vierge Marie avec ce titre est très important, à la fois d’un point de vue historique et théologique.

Cette prière a été retrouvée sur un fragment de papyrus datant d’environ 250 ans après J.-C., soit deux siècles seulement après la mort et la résurrection du Christ, environ un siècle avant Constantin et l’Édit de Milan, et surtout, deux siècles avant le troisième Concile oecuménique, celui d’Éphèse, où la Vierge Marie fut officiellement et pour la première fois proclamée « Mère de Dieu », Théotokos.

Le terme « Théotokos » figure sur un papyrus daté de 250

En 1917, la bibliothèque John Rylands de Manchester, en Angleterre, fit l’acquisition d’un grand panneau de papyrus égyptien, écrit en grec koine (la lingua franca méditerranéenne dans laquelle sont écrits les évangiles). La prière se trouve dans le fragment portant le numéro 470 et semble provenir d’une liturgie de Noël copte (peut-être des vêpres de Noël), bien que ce fragment puisse également être une copie privée de cette prière, destinée à un usage personnel.

Source