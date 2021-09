Le livre de Mgr Tikhon Chevkounov (1), « Père Rafaïl et autres saints de tous les jours » vient de paraître en édition de poche aux Éditions des Syrtes (460 pages, 12 euros). Présentation de l’éditeur : « Le livre du père Tikhon dresse un tableau vivant de l’univers méconnu et caché de la vie des moines en Russie dans la deuxième moitié du XXe siècle. C’est un éloge de la vie monastique, de ces humbles héros des temps modernes, dans leur lutte contre le mal et l’illusion. Il y a parmi eux des ascètes, des mystiques, des excentriques, des rusés… « Les hommes que j’évoque dans ce livre ne sont pas des saints et ne voudraient surtout pas être pris pour tels. Ils sont du monde sans être dans le monde. »

Servi par un style plein de spontanéité et de simplicité, ce livre fourmille ainsi de détails croqués sur le vif, décrits avec finesse et humour. Une œuvre très personnelle, récit intime par les détails, et en même temps universelle par son message. »

