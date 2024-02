L’Église anglicane a critiqué les autorités ukrainiennes pour avoir enfreint les droits des croyant de l’Église orthodoxie ukrainienne

La suite de l'article est réservée aux abonnés d'Orthodoxie.com! Pour accéder à un nombre illimité d'articles complets, veuillez : S'abonner Se connecter Déjà connecté ? Veuillez cliquer ici pour rafraîchir la page.

Le Synode général de l’Église anglicane a publié un rapport intitulé « La guerre en Ukraine et le défi pour l’ordre international » dans lequel il critique les autorités de Kiev pour la discrimination dont sont victimes les croyants de l’Église orthodoxe ukrainienne (sous l’omophore du métropolite Onuphre). « Il est particulièrement préoccupant que la religion, qui a toujours été un point de discorde dans les relations russo-ukrainiennes, devienne de plus en plus